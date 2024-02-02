Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolu Kırkkuyu mevkisinde İ.Y. (31) yönetimindeki 05 AZ 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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