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        Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:36 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:36
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        Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolu Kırkkuyu mevkisinde İ.Y. (31) yönetimindeki 05 AZ 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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