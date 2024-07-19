Savur Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
Mardin'in Savur ilçesinde belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Mardin'in Savur ilçesinde belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Çarşı Caddesi'ndeki Yeni Cami'de belediye tarafından cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.
Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Savurlulara aşure ikramında bulunduklarını belirterek, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diledi.
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