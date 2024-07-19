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        Savur Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı

        Mardin'in Savur ilçesinde belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:03
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        Savur Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
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        Mardin'in Savur ilçesinde belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Çarşı Caddesi'ndeki Yeni Cami'de belediye tarafından cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Savurlulara aşure ikramında bulunduklarını belirterek, Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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