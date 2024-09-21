Mardin'de devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 LB 805 plakalı minibüs, Midyat- Nusaybin kara yolunun Yemişli mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, F.Ü. (67), S.Ü. (69), J.B. (68), I.B. (73), N.M. (75), S.M. (79) ve D.Ü. (74) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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