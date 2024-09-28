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        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına Mardin'in de alınmasına yönelik açıklama

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Türkiye Kültür Yolu Festivaline Mardin'in dahil edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:54
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        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına Mardin'in de alınmasına yönelik açıklama
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Türkiye Kültür Yolu Festivaline Mardin'in dahil edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yılki 16 şehre ek olarak Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de festival takviminde önümüzdeki yıl yerlerini alacak.

        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Türkiye Yolu Festivali programlarına Mardin'in de dahil edilmesinin kentin tanıtıma büyük katkı sağlayacağını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Mardin halkı adına teşekkür etti.

        Uncu da, bu önemli projeye Mardin'i dahil edilmesi dolayısıyla Bakan Ersoy’a teşekkürlerini iletti.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali programının Mardin'de ayrı bir heyecana neden olduğunu ifade eden Uncu, Mardin'in tanıtımı ve turizm potansiyelini daha da ileriye götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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