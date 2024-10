AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, "Kampüse Hoş Geldin" standını ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu Üniversitesi'nde açılan standı ziyaret etti.

İl Başkanı Mehmet Uncu, İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı ile AK Parti Mardin İl Gençlik kolları bünyesinde bulunan üniversite biriminin (ÜNİAK) Artuklu Üniversitesi'nde açtığı "Kampüse Hoş Geldin" standına ziyarette bulundu.

Uncu, gençlerin alacakları eğitimle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'i ve ilçelerini gezmelerini, gelenek, görenek ve tarihini öğrenmelerini istediklerini belirtti.

AK Parti olarak gençlerin her alanda aktif olmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Uncu, şunları kaydetti:

"Kültürden spora, ilimden sağlığa, teknolojiden tarıma, ekonomiden siyasete kadar olan her alanda gençlerimizin başarılı bir seyir izlemeleri ülkemizin gelişimi açısından çok önemlidir. Gençlerimiz potansiyellerini artıracak her türlü çalışmanın içerisinde yer alarak ülkemizin kalkınması için ellerinden geleni yapmaları gerekir. Bizler de her zaman gençlerimizin yanında yer alarak en yakın destekçileri olacağız."