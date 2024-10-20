Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Yeşilay standına ziyaret

Ziyarette, Kaymakam Şahin'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş de eşlik etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şahin, Yeşilay Mardin Şubesi tarafından Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda "Yeşilay Hep Sizinle Kızıltepe" adıyla kurulan ve buradan vatandaşlara bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı standa ziyarette bulundu.

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