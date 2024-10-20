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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Yeşilay standına ziyaret

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Yeşilay standını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:27
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Yeşilay standına ziyaret
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Yeşilay standını ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şahin, Yeşilay Mardin Şubesi tarafından Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda "Yeşilay Hep Sizinle Kızıltepe" adıyla kurulan ve buradan vatandaşlara bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı standa ziyarette bulundu.

        Görevlilerden stant hakkında bilgi alan Şahin, personele çalışmalarında başarı diledi, toplu fotoğraf çektirdi.

        Ziyarette, Kaymakam Şahin'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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