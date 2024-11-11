Midyat'ta fidanlar toprakla buluşturuldu

Mardin'in Midyat ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, Kaymakamlık, belediye ve Orman İşletme Şefliği organizesinde Adalet Ormanı'nda fidan dikim töreni yapıldı.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, törende yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatacaklarını belirtti.

Bu konuda ilgili kurumlarla görüşme halinde olduklarını aktaran Özdemir, "Bu faaliyetimiz hem kendimize hem de bizden sonra gelen nesillere nefes olacaktır." dedi.