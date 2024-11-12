Mardin'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke ele geçirildi
Mardin'de bir araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke ele geçirildi.
Mardin'de bir araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada ele geçirilen Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke Mardin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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