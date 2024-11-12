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        Mardin'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke ele geçirildi

        Mardin'de bir araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:03
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        Mardin'de Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke ele geçirildi
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        Mardin'de bir araçta Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada ele geçirilen Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 597 sikke Mardin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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