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        AK Partili Yenişehirlioğlu, Artuklu Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Gençlerimizi, sadece geçmişimizin emanetçisi olarak değil, geleceğimizin umudu olarak görüyoruz. Gençlerimiz toplumumuzun ve ak davamızın en sağlam yapı taşıdır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:45 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:59
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        AK Partili Yenişehirlioğlu, Artuklu Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Gençlerimizi, sadece geçmişimizin emanetçisi olarak değil, geleceğimizin umudu olarak görüyoruz. Gençlerimiz toplumumuzun ve ak davamızın en sağlam yapı taşıdır." dedi

        Yenişehirlioğlu, Mardin'deki temasları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Artuklu Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Kongrede konuşan Yenişehirlioğlu, parti teşkilatında gençlik kollarının önemine işaret etti.

        Yenişehirlioğlu, "Bugün dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında da siz gençler varsınız. Tam da bu sebeple gençlerimizi sadece geçmişimizin emanetçisi olarak değil, geleceğimizin umudu olarak görüyoruz. Gençlerimiz toplumumuzun ve ak davamızın en sağlam yapı taşıdır. Büyük medeniyetimizin köklü davasını omuzlayan gençlerimiz, kalemleriyle, kitaplarıyla, inanç ve umutlarıyla temelleri atılmış olan 2053, 2071 Türkiye'sini inşa edecek ve nesiller boyu bu ideallere sahip çıkacak." diye konuştu.

        Yenişehirlioğlu, sorumluluklarının yüksek, yüklerinin ağır olduğunu, bu çatı altında yalnızca siyaset yapmadıklarını, "Türkiye Yüzyılı"na giden yolun taşlarını da döşediklerini belirtti.

        "Adaletin, medeniyetin kalkınma ve refahın yüzyılının taşlarını döşüyoruz." diyen Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikir ve öğretilerinden aldıkları ilhamla "Türkiye Yüzyılı" yürüyüşünü kesintisiz sürdüreceklerini ifade etti.

        Yenişehirlioğlu, yılmadan, usanmadan ve asla vazgeçmeden gençlerin hem fiziki hem manevi gelişimini en üst seviyede tutarak bunu gerçekleştireceklerini kaydederek, şöyle dedi:

        "Cumhuriyet'in ikinci asrına damgamızı böyle vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek büyük bir atılımı gerçekleştireceğiz. Bedeni sporla, ruhu sanatla, kalbi inanç ve ibadetle diri tutmak mecburiyetindeyiz. Dünyayı ve ülkemizi kanser hücreleri gibi saran kötü alışkanlıklardan uzak kalmak mecburiyetindeyiz. İstiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan ezanımıza, bayrağımıza vatanımıza ve devletimize canımız pahasına ancak böyle sahip çıkabiliriz."

        Programda, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Saltık, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından, tek adayla gidilen kongrede Veysi Cırık, yeni ilçe gençlik kolları başkanı seçildi.

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