Midyat Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahin, "Bu olgunluk içerisinde önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızın devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Toplantıda konuşan Başkan Şahin, meclisin huzuru, sükuneti ve çalışması için katkı sunan bütün meclis üyelerine teşekkür etti.

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