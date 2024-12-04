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        Midyat Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

        Midyat Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:25
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        Midyat Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Midyat Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı düzenlendi.

        Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

        Toplantıda konuşan Başkan Şahin, meclisin huzuru, sükuneti ve çalışması için katkı sunan bütün meclis üyelerine teşekkür etti.

        Şahin, "Bu olgunluk içerisinde önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızın devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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