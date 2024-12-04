Midyat Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
Midyat Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı düzenlendi.
Midyat Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı düzenlendi.
Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.
Toplantıda konuşan Başkan Şahin, meclisin huzuru, sükuneti ve çalışması için katkı sunan bütün meclis üyelerine teşekkür etti.
Şahin, "Bu olgunluk içerisinde önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızın devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.
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