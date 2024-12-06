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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Balıbek, Mardin Valiliğini ziyaret etti

        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 08:53 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:53
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Balıbek, Mardin Valiliğini ziyaret etti
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        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Korgeneral Balıbek, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

        Balıbek daha sonra Vali Akkoyun ile Valilik makamında bir süre görüştü.

        Ziyarette, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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