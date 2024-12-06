Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Balıbek, Mardin Valiliğini ziyaret etti
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Korgeneral Balıbek, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.
Balıbek daha sonra Vali Akkoyun ile Valilik makamında bir süre görüştü.
Ziyarette, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan da hazır bulundu.
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