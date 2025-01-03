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        Mardin'de seferber olan ekipler sayesinde 1200 çölyak hastası glütensiz gıdaya ulaşacak

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 1200 çölyak hastası için temin edilen beslenme şekillerine uygun gıdalar, her ay düzenli olarak evlere ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:30
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        Mardin'de seferber olan ekipler sayesinde 1200 çölyak hastası glütensiz gıdaya ulaşacak
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 1200 çölyak hastası için temin edilen beslenme şekillerine uygun gıdalar, her ay düzenli olarak evlere ulaştırılacak.

        Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla il genelindeki glüten hassasiyeti olan çölyak hastalarının ihtiyaçlarına ilişkin Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, il genelinde 1200 çölyak hastasına ulaşarak ihtiyaçlarını belirledi.

        Özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan 1200 hastaya ücretsiz temin edilen, içinde glütensiz ekmek, bulgur, un, makarna, şehriye, kurabiye, puding ve çikolata gibi ürünlerin bulunduğu gıda paketleri ulaştırıldı.

        Bu çalışma her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek.

        Ayrıca, ilde glütensiz beslenme ürünlerinin çeşitliliğini ve bulunabilirliğini sağlamak amacıyla Çölyak Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Atölyesi'nin açılması planlanıyor.

        - "Her zaman onların yanındayız"

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas, AA muhabirine, çölyak hastalarının gıdaya erişimde zorluklar yaşadığını, bu sorunu çözmek amacıyla öncelikle 17 üründen oluşan gıda kolisi hazırladıklarını söyledi.

        Bu sayede çölyak hastalarının yaşamını bir nebze de olsa kolaylaştırdıklarını anlatan Nas, kolileri 1200 hastaya teslim ettiklerini belirtti.

        Çalışmanın her ay düzenli yapılacağını ifade eden Nas, "Yaşamlarına bir kolaylık sağladığımız için çölyak hastaları mutlu. Kendilerinin bu mutluluğuna şahit olduğumuzdan dolayı biz de mutluluk duyuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır, her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

        - "En büyük sıkıntımız ekmek"

        Yeşilli ilçesi sakinlerinden Ali Akar da iki yıl önce kızları Betül ile Meryem'e çölyak tanısının konulduğunu söyledi.

        Kızlarının ömür boyu glütensiz beslenmesi gerektiğini kaydeden Akar, şöyle konuştu:

        "Çölyak hastası, glüteni aldığı zaman bağırsaklar düşman olarak algılıyor. Bütün protein, kalsiyum, vitaminleri bağırsaklar emilim yapmayarak dışarı atıyor. Bu yüzden çocuklar zayıf kalıyor. İki seneden beridir ağızlarına glütenli hiçbir şey koymadık ancak malzeme bulmakta çok zorlanıyoruz. En büyük sıkıntımız ekmek. Antalya, İstanbul, Ankara ve Kayseri gibi illerden sipariş veriyoruz. Çocukların en büyük isteği çikolata, şeker. Çocuklarımla bir marketten alışveriş yapamıyorum."

        Batı illerinden gelen ürünlerin bazen kargoda bozulduğunu anlatan Akar, Mardin Büyükşehir Belediyesinin gıda kolisi desteği için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

        Çalışma için Vali Akkoyun ve Mardin Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Akar, "Devletimiz büyük. Çölyak hastalarına çare olacak bir fırının açılmasını diliyoruz." dedi.

        - "Kolide çocuklar unutulmadı"

        11 yaşındaki çölyak hastası Meryem Akar da beslenme noktasında sıkıntı çektiklerini anlattı.

        Akar, "Belediyenin gönderdiği kolide çocuklar unutulmadı. Koli içerisinde kurabiye, çikolata ve puding vardı. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki çölyak hastası Murat Çağatay, 17 yıldır glütensiz beslenmek zorunda olduğunu, beslenmelerine uygun gıda bulmakta zorlandıklarını söyledi.

        Gıda kolisi için ekiplere teşekkür eden Çağatay, "Bu, çok kötü bir hastalık. Bize gıda kolisi getirdiler. Allah razı olsun Valimizden, bize kolileri getirenlerden." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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