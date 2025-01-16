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        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 18:57 Güncelleme: 16.01.2025 - 18:57
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        Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kırsal Atlı Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Faik Ç. (42), Sinan Ç. (43) ile Mehmet Ali Ç. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Ali Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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