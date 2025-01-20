Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı

Mardin'de firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için 13-19 Ocak'ta çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, aralarında haklarında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan "20 yıl 5 ay 20 gün", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan "12 yıl 6 ay" ve "bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan "8 yıl 4 ay" hapis cezası bulunan 3 firari hükümlünün de bulunduğu 45 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 28'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 3 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 14 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.