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        MAÜ Organize Sanayi Bölgesi'nde meslek yüksekokulu kurdu

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meslek yüksekokulu kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:30
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        MAÜ Organize Sanayi Bölgesi'nde meslek yüksekokulu kurdu
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        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meslek yüksekokulu kurdu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, OSB Meslek Yüksekokulu, önemli bir ihtiyacı karşılayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefliyor.

        İlk aşamada OSB'de bulunan mevcut bir binada hizmet verecek olan meslek yüksekokulu için ilerleyen süreçlerde OSB içinde 15 bin 234 metrekarelik alanda kalıcı bir yerleşke inşa edilecek.

        Mardin OSB Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasıyla üniversite sanayi işbirliğinin güçleneceğini ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, bu adım ile ildeki üretim işletmelerinin nitelikli işgücü ihtiyacına önemli bir çözüm sunacaklarını belirtti.

        Bölgenin sanayi potansiyeline katkı sağlayacak olan OSB Meslek Yüksekokulu'nun öğrencilerin eğitimine ve kariyer planlamalarına yardımcı olacağını anlatan Özcoşar, meslek yüksekokulunun hayırlı olmasını diledi.

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