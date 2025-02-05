Mardin'de taşlı, sopalı kavgada baba ve 12 yaşındaki oğlu yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada baba ile oğlu yaralandı.

Dunaysır Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, A.S. (43) ile 12 yaşındaki oğlu D.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​