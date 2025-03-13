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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, geçen yıl otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada, tutuklu yargılanan sürücünün 6 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:45
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        Mardin'de 2 çocuğun öldüğü trafik kazasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, geçen yıl otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin davada, tutuklu yargılanan sürücünün 6 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

        Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18 Şubat'taki karar duruşmasında, tutuklu sanık N.Ç. hakkında verilen hüküm hakkında gerekçeli karar yazıldı.

        Sanığın 6 yıl 12 ay hapisle cezalandırıldığı davanın gerekçeli kararında, sanık ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının soruşturma ve dava aşamalarındaki ifadelerine yer verildi.

        Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığınca hazırlanan bilirkişi raporunun yer aldığı kararda, söz konusu kazada sanığın asli kusurlu, kazada ölen iki çocuğun da kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

        Kararın sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Sanık, asli kusurlu olarak bilinçli taksir ile birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği sabit olmakla eylemine uyan TCK'nin 85/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın birden fazla kural ihlalinde bulunarak kazaya sebebiyet vermiş olması nedeniyle taksire dayalı kusurunun ağırlığı göz önüne alınarak orantılılık ilkesi de gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ceza tayin edilmiştir. Sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirmiş olması nedeniyle hakkında TCK'nin 22/3 maddesi hükümleri uygulanmıştır. Sanığın bilinçli taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alınarak verilen cezada takdirden 2/5 oranında artırım yapılmış, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak hakkında TCK'nin 62. maddesi hükümleri uygulanmış ve sanık hakkında TCK'nin 53/6 maddesi uyarınca sürücü belgesinin 2 yıl süre ile geri alınmasına karar verilmiştir."

        Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında mahkeme heyetince, sanık N.Ç'ye "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 12 ay hapis cezası verilmiş, sanığın kusur durumunu ve suçun işleniş şeklini dikkate alarak, TCK'nin 53/6 maddesi gereğince sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına, geri almanın hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesine, sürenin, cezanın tümüyle infazdan itibaren işlemeye başlamasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

        - Olay

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 14 Temmuz 2024'te N.Ç'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Bumanhan ve Orhan Kemal Duva'ya çarpmış, ağır yaralanan iki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Bumanhan kaza günü, Duva ise bir gün sonra yaşam mücadelesini kaybetmiş, kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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