Mardin'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Bahçelievler Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
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