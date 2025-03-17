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        Mardin'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 18:32 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:32
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        Mardin'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Bahçelievler Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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