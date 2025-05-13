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        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Oral'dan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü mesajı

        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:41
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        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Oral'dan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü mesajı
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        Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Oral, mesajında, bu yıl kutlamalar için "Sağlık uzakta değil, eczacınla yanında" temasını belirlediklerini belirterek, hastaların en yakın sağlık danışmanlarının eczacılar olduğunu aktardı.

        Türkiye'de modern eczacılığın temellerinin atılmasının üzerinden 186 yıl geçtiğini anımsatan Oral, meslektaşlarıyla bugünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Oral, bilimsel birikimlerinin rehberliğinde, hastaların sağlığını korumaya, ilaç tedavilerine destek olmaya devam ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Gelişen teknoloji ve erişim olanakları sayesinde hemen her ürüne çok hızlı ulaşılıyor. Ancak bu ürünlerin güvenilir olup olmadığı çoğunlukla sorgulanmıyor. Özellikle pandemi döneminin etkisiyle sosyal medya ve e-ticaret kanalları yaygınlaştı. Bu alanın yeterince denetlenememesi ise sahte ve kontrolsüz ürünlerin piyasada hızla çoğalmasına neden oldu. Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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