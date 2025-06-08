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        Mardin'de devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

        Mardin'de yakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:33
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        Mardin'de devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
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        Mardin'de yakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SSN 76 plakalı yakıt tankeri, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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