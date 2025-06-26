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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:25 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:25
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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Alakuş Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada, 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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