Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Alakuş Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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