        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:46 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:46
        Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Derik ve Kızıltepe ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 93,49 gram bonzai, 39,25 gram eroin ve 8,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

