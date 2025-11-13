Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, 93,49 gram bonzai, 39,25 gram eroin ve 8,45 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Derik ve Kızıltepe ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.