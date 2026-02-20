Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Giriş: 20.02.2026 - 09:28 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:32
        Mardin'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.


        Doyuran Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilmeyen park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.



