31 yıl önce şehit edilen 11 kişinin acısı ilk günkü gibi devam ediyor Sarıköy şehitleri dualarla mezarları başında anıldı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde terör örgütü PKK tarafından 22 Temmuz 1991’de bir araca düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olan 11 kişi, mezarları başında dualarla anıldı.

PKK tarafından 31 yıl önce araç içerisinde katledilen 10’u sivil, 1’i güvenlik korucusu 11 kişi mezarları başında dualarla yad edildi. Sivil şehit Hasan Akıncı'nın oğlu Haşim Akıncı, "22 Temmuz 1991’de olay gerçekleşti. 31 yıl önce bugün gibi şehitlerimizi anıyoruz. Sarıköy'den Midyat’a giden minibüsteki akrabalarımız, aynı aileden 11 kişi hunharca minibüs patlatılarak şehit edildi, 5 kişi de yaralandı. Midyat’a giden minibüs, köyden 1.5 kilometre ileride patlatıldı. PKK’yı lanetliyoruz ve 'Kahrolsun PKK' diyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kalanlara da sağlık sıhhat diliyorum’’ dedi.

Emekli güvenlik korucusu İsmail Akıncı, "Bundan 31 yıl önce şu yolumuza mayın döşeniyor. Minibüs mayına basarak 11 şehit verdik. Lanetliyoruz PKK’yı. Her yıl bugün gibi acımız tazeleniyor, nasıl acıyı çekiyorsak inşallah onlar mislisini yaşarlar" diye konuştu.

22 Temmuz 1991 yılında SarıköyMidyat yolunda yola döşenen mayının patlatılması sonucu minibüste bulunan İbrahim Akbulut, Yusuf Akıncı, Davut Akıncı, M. Salih Akıncı, Tırhi Akıncı, M. Zeki Akıncı, Hasan Akıncı, Halil Akıncı, Mühittin Akıncı, Ali Ağırman ve İzzettin Acar şehit olmuştu.

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