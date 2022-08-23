Görevi başında rahatsızlanan Canan hemşire kurtarılamadı

Nezir GÜNEŞ/DARGEÇİT (Mardin), (DHA)MARDİN´de, Dargeçit Devlet Hastanesi´nin Evde Bakım Hizmetleri´nde görevli hemşire Canan Sayhan (22) görevi başında geçirdiği ani bilinç kaybı sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Dargeçit Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri´nde görevli hemşire Canan Sayhan, gittiği görev sırasında ani bilinç kaybı yaşadı. İhbar üzerine gelen ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen hemşire Sayhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Canan Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi´nin önünde tören düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Canan Sayhan, gözyaşlarıyla ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Dargeçit Nezir GÜNEŞ
2022-08-23 11:09:03
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