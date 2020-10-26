İHA

Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak 2015-2016 yıllarında Mardin’de meydana gelen hendek-barikat eylemleri ile ilgili çalışma gerçekleştirildi.

Nusaybin’de meydana gelen hendek ve barikat eylemine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 kadın 21 Ekim günü yakalandı. Şüphelilerden 4’ü bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.