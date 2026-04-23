Mardin’de inşaattan düşen işçi öldü
Mardin'de inşaatın 3. katında çalışan 49 yaşındaki işçi dengesini kaybederek düşüp ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 23 Nisan 2026 - 15:11
Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
DENGESİNİ KAYBETTİ
AA'daki habere göre; Mardin'in Midyat ilçesinde meydana geldi. Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın inşaatının 3. katında çalışan Ahmet M. (49) dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
