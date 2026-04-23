        Mardin'de inşaattan düşen işçi öldü | Son dakika haberleri

        Mardin’de inşaattan düşen işçi öldü

        Mardin'de inşaatın 3. katında çalışan 49 yaşındaki işçi dengesini kaybederek düşüp ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ekiplerce hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 15:11 Güncelleme:
        İnşaattan düşen işçi öldü
        Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBETTİ

        AA'daki habere göre; Mardin'in Midyat ilçesinde meydana geldi. Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın inşaatının 3. katında çalışan Ahmet M. (49) dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        ​​​​​​​İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Marmaris'teki vinç kazası: 2 gözaltı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin, taşıma kolunun kopması sonucu Tarık Yasin Şahin'in (21) hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. (İHA)

