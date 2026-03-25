Mardin’de otomobilin çarptığı yaya öldü
Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan Sihem Savran'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Savran, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 25.03.2026 - 12:14 Güncelleme:
Mardin’in Yeşilli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sihem Savran adlı kadın, hayatını kaybetti.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU
DHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Mardin’in Yeşilli ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sihem Savran isimli kadına çarptı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yola savrulup yaralanan Savran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sihem Savran’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
