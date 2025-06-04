Colin Farrell ile Margot Robbie, fantastik-romantik türdeki 'A Big Bold Beautiful Journey' filminde bir araya geldi. Film, Margot Robbie'nin 'Barbie' sonrası oyunculuk yaptığı ilk filmi olma özelliğini taşıyor.

Margot Robbie, 2023'te vizyona giren 'Barbie'den sonra özel hayatına yoğunlaştı ve Kasım 2024'te ilk bebeğini dünyaya getirdi. Anne olduktan sonra da sinema alanında çalışmalarına devam eden oyuncu, son dönemde 'Saltburn', 'My Old Ass' ve 'Borderline' gibi filmlerin yapımcılığını üstlendi.

Colin Farrell ise bu yıl 'The Penguin' dizisindeki performansıyla SAG Ödülü kazanarak televizyon dünyasında da adından söz ettirdi.

Alışılmışın dışında bir aşk hikâyesini konu alan 'A Big Bold Beautiful Journey' filminde Colin Farrell ile Margot Robbie ikilisine Jodie Turner-Smith, Lily Rabe, Phoebe Waller-Bridge ve Hamish Linklater gibi güçlü isimler eşlik etti.

Kogonada'nın yönetmenliğini üstlendiği film, seyirciye gerçeklik ile hayal dünyası arasında gidip gelen duygu yüklü bir macerayı aktaracak.