Margot Robbie'nin hamilelik görüntüsü tartışma başlattı
Margot Robbie'nin hamilelik görüntülerine gelen olumsuz yorumlar sosyal medyada tartışma yarattı
İlk çocuğunu bekleyen 'Barbie' filmi yıldızı Margot Robbie, doğuma gün sayıyor. 34 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, büyüyen karnıyla zaman zaman görüntüleniyor ve sosyal medya yorumlarına konu oluyor.
Margot Robbie'yi hamile haliyle de önceki hali kadar güzel bulduğunu söyleyenlerin yanında; "Robbie önce 10 üzerinden 9'du, artık 5 oldu", "Robbie'nin eşi nasıl böyle bir şeyi mahvedebilir?" ve "Şişko Robbie" gibi yorumlar da yapılıyor.
"KADIN DÜŞMANLIĞI"
Beden olumlama paylaşımlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Alex Light, Margot Robbie'nin hamilelik fotoğraflarına gelen olumsuz yorumlara tepki gösterdi.
Bu yorumların çoğunun erkeklerden geldiğine dikkat çeken Alex Light, ünlü oyuncunun görünüşü hakkında söylenenleri 'kadın düşmanlığı' olarak nitelendirdi.
Sosyal medyada erkeklerden oluşan bir 'troll ordusunun' Margot Robbie'nin görünüşünü eleştirmesini çok yanlış bulduğunu belirten Alex Light, 'imkânsız ve ulaşılamaz toplumsal beklentileri' eleştirdi.
'Gezegendeki en güzel kadın' olarak kabul edildiğini söylediği Margot Robbie'nin hâlâ kötü niyetli trollerin hedefi olmasının 'gülünç' olduğunu söyleyen Alex Light; "Sanıyorum bu, kim olursak olalım ya da neye benzersek benzeyelim, bedenlerimizin ve görünüşümüzün her zaman inceleneceğini hatırlatıyor. O halde hadi kendimizi yaşayalım ve kelimenin tam anlamıyla hepimizi etkileyen bu imkansız ve ulaşılamaz toplumsal beklentilerin yükünden kurtulalım" dedi.
Alex Light, "Kayda girsin" diye başladığı cümlesini şöyle tamamladı: Margot Robbie harika görünüyor ve insanlar vücudunun nasıl değiştiğini incelemeden tatilinin tadını çıkarmasına izin vermeli.
Alex Light'ın binlerce takipçisi, 'kadın düşmanı' ve 'çifte standart' içeren yorumları eleştiren fenomene hak verdi. Bir takipçisi; "Erkekler çocuk istemediğimiz için bizden nefret ediyor, çocuk taşıdığımızda da bizden nefret ediyor. Bunu mantıklı hale getirin" diye yazarken, bir başkası şöyle yazdı: Vücudunda bir canlı büyütüyor, bedeni değişmeden bunu nasıl yapsın?
SETTE TANIŞTILAR
Margot Robbie ile Tom Ackerley, 2013'te İkinci Dünya Savaşı draması 'Aşk Uğruna'nın (Suite Française) setinde tanıştı. Margot, filmin oyuncusu; Ackerley ise yardımcı yönetmeniydi.
Bir yıl sonra ilişkileri başlayan çift, Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde özel bir törenle evlendi.