Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Margot Robbie, yeni filmi için sarışın saçlarından vazgeçti - Magazin haberleri

        Margot Robbie, yeni filmi için sarışın saçlarından vazgeçti

        Margot Robbie, yeni bir film rolü için Barbie'nin sarışın görünümünden vazgeçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 13:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Margot Robbie, 'A Big Bold Beautiful Journey' adlı yeni filmi setinde bal sarısı saçları ve kahkülleriyle görüntülendi.

        2

        Margot Robbie, 'Barbie'den bu yana ilk büyük oyunculuk projesi olacak olan filmde başrolü Colin Farrell ile paylaşıyor.

        3

        Filmle ilgili detaylar henüz açıklanmasa da hikâyesinin iki yabancının ve onları birbirine bağlayan inanılmaz yolculuğu olduğu biliniyor. Senaryosunu Seth Reiss'in yazdığı filmin yönetmenliğini Kore asıllı Kogonada üstleniyor.

        4

        Margot Robbie, daha önce 2018'deki 'Mary Queen of Scots' için kıvırcık, açık kahverengi saçlarını 2021'de David O. Russell'ın 'Amsterdam' filmi için koyulaştırmıştı.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Backgrid USA

        #Margot Robbie
        #barbie
        #A Big Bold Beautiful Journey
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        4.5 aydır kapalıydı! O yol ulaşıma açıldı! "Bu yol hiç kapanmasın!"
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        O ülkede bazı dans müzikleri yasaklanıyor
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        İstanbul'da 2 kişi ölmüştü! Kanlı düello kamerada!
        Ronaldo çılgına döndü!
        Ronaldo çılgına döndü!
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        ODTÜ’lü astrofotoğrafçı, 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı görüntüledi
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Havalar ısındı, zamanı geldi! Bu hatalara düşmeyin...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Süper Kupa'da Kerem iddiası!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Aralarında doktorlar da var! 200 liralık kiti 20 bin TL'ye satmışlar!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Pitbull saldırısında yaralandı! 28 dikiş atıldı
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Bayramı sağlıklı geçirmek için 5 önemli kural!
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması
        Havaalanında yakalandılar
        Havaalanında yakalandılar
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Yılın ilk Güneş tutulması böyle izlendi
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Obruk riski taşıyan 16 kent açıklandı!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!
        Lahmacun tartışması iş yerine yaylım ateşiyle bitti!