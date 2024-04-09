Margot Robbie, yeni filmi için sarışın saçlarından vazgeçti
Margot Robbie, yeni bir film rolü için Barbie'nin sarışın görünümünden vazgeçti
Margot Robbie, 'A Big Bold Beautiful Journey' adlı yeni filmi setinde bal sarısı saçları ve kahkülleriyle görüntülendi.
Margot Robbie, 'Barbie'den bu yana ilk büyük oyunculuk projesi olacak olan filmde başrolü Colin Farrell ile paylaşıyor.
Filmle ilgili detaylar henüz açıklanmasa da hikâyesinin iki yabancının ve onları birbirine bağlayan inanılmaz yolculuğu olduğu biliniyor. Senaryosunu Seth Reiss'in yazdığı filmin yönetmenliğini Kore asıllı Kogonada üstleniyor.