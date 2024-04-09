Margot Robbie, yeni filmi için sarışın saçlarından vazgeçti

Filmle ilgili detaylar henüz açıklanmasa da hikâyesinin iki yabancının ve onları birbirine bağlayan inanılmaz yolculuğu olduğu biliniyor. Senaryosunu Seth Reiss'in yazdığı filmin yönetmenliğini Kore asıllı Kogonada üstleniyor.