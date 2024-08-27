Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Mariah Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" dedi.

Ünlü şarkıcı, sözlerine annesi vefat etmeden önceki hafta onunla vakit geçirmiş olduğu için memnun olduğunu da ekledi.

Mariah Carey'nin annesi ve ablasının ölüm nedenleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.