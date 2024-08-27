Mariah Carey, annesini ve ablasını aynı gün kaybetti
5 Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı, söz yazarı, yapımcı ve oyuncu Mariah Carey, hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün vefat ettiğini duyurdu
Mariah Carey, aynı gün hem anne hem de ablasının acısıyla sarsıldı. 55 yaşındaki şarkıcı, annesi Patricia'nın ve ablası Alison'ı aynı gün kaybettiğini açıkladı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Mariah Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" dedi.
Ünlü şarkıcı, sözlerine annesi vefat etmeden önceki hafta onunla vakit geçirmiş olduğu için memnun olduğunu da ekledi.
Mariah Carey'nin annesi ve ablasının ölüm nedenleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
İrlanda asıllı bir ABD'li olan annesi Patricia Carey, 87 yaşındaydı ve eski bir opera sanatçısıydı.
2020 tarihli 'The Meaning of Mariah Carey' (Mariah Carey'nin Anlamı) adlı otobiyografisinde Carey, annesiyle aralarındaki gelgitli ilişkiden bahsetmiş, bunun kendisi için oldukça acılı ve karmaşık olduğunu anlatmıştı.
"ARAMIZDA REKABET VARDI"
5 kez Grammy ödülü alan Mariah Carey, annesiyle aralarında profesyonel bir rekabet ve kıskançlık yaşandığını söylemiş ve eklemişti: Eğer bu kişi annenizse ve kıskançlık öyle bir genç yaşta ortaya çıkmışsa, bu özellikle acı verici oluyor.
Öte yandan annesine olan sevgisini, kitabın ithaf kısmında şu sözlerle dile getirmişti: Her şeyin içinde, bence yapabileceğinin en iyisi yapmış olan annem Pat'e... Seni her zaman seveceğim.
Mariah Carey, 2022'de verdiği bir röportajda, büyürken annesinin kendisine yönelttiği eleştirinin, üzerinde iz bıraktığını söylemişti. Kendisini müziğe yöneltenin de annesi olduğunu eklemişti.
Mariah Carey Carey'in 63 yaşındaki ablası Alison ile ilişkisi bir hayli karmaşıktı.
Otobiyografisinde Mariah Carey, ablası Alison ve kardeşi Morgan ile uzaklaştığını söylemiş; "Onlarla irtibatımın olmaması duygusal ve fiziksel olarak benim için daha güvenli" demişti.
Mariah Carey, tüm dünyada gelmiş geçmiş en başarılı şarkıcılardan birisi olarak kabul ediliyor.
Dünya genelinde 220 milyondan fazla albüm satan Carey, 'All I Want for Christmas Is You' (Noel için tek isteğim sensin) şarkısıyla, tüm zamanların en çok dinlenen Noel şarkısına imza atan kadın şarkıcı oldu.
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