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        Haberler Magazin Marianne Faithfull, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

        İngiliz müzisyen ve oyuncu Marianne Faithfull, 78 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 01:22 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:22
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        İngiliz pop yıldızı, yazar ve oyuncu Marianne Faithfull, 77 yaşında Londra'da hayatını kaybetti.

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        Faithfull'un ölüm haberini müzik tanıtım şirketi Republic Media, duyurdu.

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        Yapılan açıklamada, "Marianne bugün Londra'da, sevgi dolu ailesinin yanında huzur içinde hayata veda etti. Kendisini çok özleyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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        MARİANNE FAİTHFULL KİMDİR?

        29 Aralık 1946'da Hampstead'de doğan Marianne Faithfull, 1964 yılında bir Rolling Stones partisinde keşfedildi ve As Tears Go By şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. 1966-1970 yılları arasında Rolling Stones’un vokalisti Mick Jagger ile yaşadığı aşk, dönemin en çok konuşulan ilişkilerinden biri oldu.

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        Oyunculuk kariyerine de yönelen Faithfull, I'll Never Forget What's'is Name, The Girl on a Motorcycle ve Hamlet gibi filmlerde başrolde yer aldı. Ancak 1970'lerde anoreksiya ve bağımlılık gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Geçirdiği şiddetli larenjit sonrası sesi kalıcı olarak değişse de, 1979'da Broken English albümüyle müziğe güçlü bir dönüş yaptı

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        Faithfull, 80'li yıllarda başarılı albümler çıkarmaya devam ederken, 90'larda hayatını anlattığı üç kitap yayımladı. Kariyeri boyunca birçok ödül kazanan sanatçı, VH1’in Rock and Roll'un En Büyük 100 Kadını listesinde yer aldı.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

        #Marianne Faithfull
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