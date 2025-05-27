Mario Frangoulis So In Love turnesiyle Türkiye'nin dört bir yanında

Sesi ve performansıyla dünyanın beğenisini kazanan Mario Frangoulis, Piu Entertainment organizasyonuyla “So In Love Türkiye Turnesi” için bir kez daha Türkiye’de.

Sanatçı 1 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da vereceği ilk konserin ardından Eylül’de İstanbul, İzmir ve Ankara’da üç ayrı konserle Türkiye’de sevenlerine müzik ziyafeti verecek.

“So in Love” turnesinde şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestrasıyla sahne alacak olan tenöre, soprano Burcu Hancı da etkileyici performansıyla eşlik edecek.

Popüler şarkılarının yanı sıra klasik müzikten modern eserlere uzanan bir müzikal deneyim sergilemeye hazırlanan ekip, 35’inci yıla özel turneyle unutulmaz konserlere imza atacak.

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Dünyanın en etkileyici tenorlarından biri olan Mario Frangoulis, opera, pop, rock ve dünya müziğini beş farklı dilde bir araya getirerek sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

Bugüne kadar Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Placido Domingo, Lara Fabian ve Luciano Pavarotti gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, dünyanın dört bir yanında en prestijli orkestralarla konserler verdi.