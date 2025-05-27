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        Haberler Kültür-Sanat Mario Frangoulis So In Love turnesiyle Türkiye'nin dört bir yanında

        Mario Frangoulis So In Love turnesiyle Türkiye'nin dört bir yanında

        Opera, pop, rock ve dünya müziğini beş farklı dilde bir araya getiren tenor Mario Frangoulis, So In Love turnesiyle Türkiye'ye geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:06
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        Mario Frangoulis So In Love turnesiyle Türkiye'nin dört bir yanında
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        Sesi ve performansıyla dünyanın beğenisini kazanan Mario Frangoulis, Piu Entertainment organizasyonuyla “So In Love Türkiye Turnesi” için bir kez daha Türkiye’de.

        Sanatçı 1 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da vereceği ilk konserin ardından Eylül’de İstanbul, İzmir ve Ankara’da üç ayrı konserle Türkiye’de sevenlerine müzik ziyafeti verecek.

        “So in Love” turnesinde şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestrasıyla sahne alacak olan tenöre, soprano Burcu Hancı da etkileyici performansıyla eşlik edecek.

        Popüler şarkılarının yanı sıra klasik müzikten modern eserlere uzanan bir müzikal deneyim sergilemeye hazırlanan ekip, 35’inci yıla özel turneyle unutulmaz konserlere imza atacak.

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        6 MİLYONU AŞAN ALBÜM SATIŞI İLE TÜRÜNÜN ZİRVESİNDE!

        Dünyanın en etkileyici tenorlarından biri olan Mario Frangoulis, opera, pop, rock ve dünya müziğini beş farklı dilde bir araya getirerek sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

        Bugüne kadar Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Placido Domingo, Lara Fabian ve Luciano Pavarotti gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, dünyanın dört bir yanında en prestijli orkestralarla konserler verdi.

        Uluslararası alanda klasik crossover müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Frangoulis, 6 milyonu aşan albüm satışı ve Billboard listelerinde Andrea Bocelli ile birlikte 50 hafta boyunca süren başarısıyla türünün zirvedeki isimlerinden biri.

        İSTANBUL BENİM İKİNCİ VATANIM!

        Destek olduğu pek çok sosyal sorumluluk projesi ile de övgüler kazanan ve UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Mario Frangoulis, genç müzisyenlerin desteklenmesi, kanserle mücadele, yoksunluğun önlenmesi için uluslararası kuruluşlara destek oluyor. Büyükannesi İstanbullu olan sanatçı, her seferin “İstanbul benim ikinci vatanım” diye de hatırlatıyor.

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        Mario Frangoulis: So In Love Türkiye Turnesi

        1 Ağustos - Bodrum Antik Tiyatro / Bodrum

        23 Eylül - Harbiye Açık Hava Tiyatrosu / İstanbul

        25 Eylül - İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu / İzmir

        27 Eylül - ATO Congresium / Ankara

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