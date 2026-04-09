        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina: Daha az gol kaçırmamız lazım - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina: Daha az gol kaçırmamız lazım

        Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, Süper Lig'in 27. haftasındaki erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 yendikleri mücadeleyi değerlendirdi. Daha çok çalışmaları gerektiğine dikkat geçen Lemina, "Yoğun şekilde çalışmamız lazım. Saha içinde hatalar yapıyoruz. Bunları düzeltip daha az gol kaçırmamız gerekiyor. Ben arkadaşlara bazı tavsiyelerde bulunuyorum ve sağ olsunlar beni dinliyorlar" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 00:58 Güncelleme:
        "Daha az gol kaçırmamız lazım"

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 3. golünü atan Mario Lemina, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "DAHA AZ GOL KAÇIRMAMIZ LAZIM"

        "Bir önceki oynadığımız maçı rövanşını ister gibiydik. Bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Bugün kazanmak için istekliydik. Yoğun şekilde çalışmamız lazım. Saha içinde hatalar yapıyoruz. Bunları düzeltip daha az gol kaçırmamız lazım.

        Oyunculara genel olarak baktığımızda, ben onlara bazı tavsiyelerde bulunuyorum ve sağ olsunlar beni dinliyorlar. Özellikle dün antrenmanda bu konular üzerinde çalıştık ve sahada bunun yansımalarını görebildik.

        Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde konsantre olmamız ve çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ancak bu sadece bireysel değil; takım olarak da aynı disiplinle çalışıp odaklanmamız şart.

        Hep birlikte, aynı ciddiyet ve konsantrasyonla yolumuza devam etmeliyiz."

