Mario Lemina: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, 2-0'lık Bodrum FK galibiyetinin ardından çıkış tünelinde gelen şampiyonluk sorusuna yanıt verdi.
Giriş: 19.04.2025 - 00:07 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:07
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından şampiyonluk sorusunu cevapladı.
"YARIŞ FALAN YOK, BİZ ŞAMPİYONUZ"
Gabonlu futbolcu, şampiyonluk yarışı hakkında sorulan soruya,
"Yarış falan yok! Biz şampiyonuz!" şeklinde cevap verdi.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Lemina, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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