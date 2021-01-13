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Marius Sumudica kimdir? Sumudica kaç yaşında, nereli? İşte Sumudica'nın kariyeri

Gaziantep FK, Rumen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırdığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Gazişehir'de başarılı bir grafik çizen Sumudica futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Marius Sumudica kimdir? Sumudica kaç yaşında, nereli? İşte Sumudica'nın kariyeri

Marius Sumudica kimdir? Sumudica kaç yaşında, nereli? İşte Sumudica'nın kariyeri

Marius Sumudica, 4 Mart 1971'de Bükreş'te dünyaya geldi.

Sumudica, Rumen teknik direktör ve Santrfor mevkisinde oynamış eski bir futbolcudur. Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübünü çalıştırmaktaydı. Bir açıklamasının ardından Gaziantep Fk, Rumen teknik direktör ile yollarını ayırdı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

1988-1996 - Sportul Studențesc
1992-1993 → Dacia Unirea Brăila (kiralık)
1993-1994 → Corvinul Hunedoara (kiralık)
1996-1999 - Rapid Bükreş
1999-2001 - Marítimo
2001-2002 - Rapid Bükreş
2002-2004 - Debrecen
2004 - Omonia Lefkoşa
2004-2005 - UTA Arad
2005 - Gloria Bistrița

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2008 - Național Bükreş
2009 - CSM Ploieşti
2009 - Farul Constanţa
2010 - Gloria Bistrița
2010-2011 - Rapid Bükreş
2011 - Kavala
2011 - Astra Ploieşti
2011-2012 - Brașov
2012 - Vaslui
2012 - Universitatea Cluj
2012-2013 - Al-Shaab Sharjah
2014-2015 - Concordia Chiajna
2015-2017 - Astra Giurgiu
2017-2018 - Kayserispor
2018-2019 -Al-Shabab Riyad
2019- … Gaziantep FK

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