Mark Zuckerberg, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, "Priscilla ile bir üniversite partisinde ilk tanıştığımda 'Get Low' çalıyordu. Bu yüzden her yıl tanışma yıl dönümümüzde bu şarkıyı dinliyoruz." diyerek, şarkının kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti.