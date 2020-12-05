İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta sonları Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Evine kapanan vatandaşların en çok merak ettiği soru şu: Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? İşte "Marketler açık mı?" sorusunun yanıtı...

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

5 - 6 Aralık 2020 tarihlerinde marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE İLE AÇIKLADI: MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00’de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak. Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

Bakanlığın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine uymayanlar için Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak