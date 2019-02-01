Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla denetimlerini sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 36 bin 431 işletmenin bulunduğu Ankara'da geçen yıl 70 bini aşkın denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerine bu yıl da devam eden Müdürlük, Ankara genelinde günde ortalama 200 civarında gıda üretim, toplu tüketim ve satış yerinde denetim gerçekleştirilirken, özellikle hijyen, etiket bilgileri, taklit, tağşiş, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi hususları inceliyor.
Ankara Gimat'ta yer alan toptancı marketlerinde gerçekleştirilen incelemelere Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ve Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz da eşlik etti.
Özellikle peynir, yoğurt, tereyağı, süt ürünleri, taze meyve ve sebze, salça, reçel ve bal ürünlerinin kontrolleri amacıyla 190 işletmede denetim yapılırken bu denetimlerde alınan 70 civarında numune incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.
Bu numunelerin incelenmesi sonucunda asgari teknik ve hijyenik şartları uygun olmayan işletmelere ürün başına 22 bin 742 lira para cezası uygulanacak.
"VATANDAŞLAR ALO 174'E İHBAR ETSİN"
Selçuk, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, Genel Müdürlüğün yıllık kontrol planları çerçevesinde Türkiye'deki gıda üretim, işleme, depolama, paketleme, toplu tüketim ve satış noktalarını periyodik denetlediklerini söyledi.
Denetimlerde aynı zamanda yerinde eğitim faaliyeti de gerçekleştirdiklerinin altını çizen Selçuk şöyle devam etti:
"Hijyen, gıda kalitesi, taklit ve tağşiş gibi konularda denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Biz Türkiye sathında yaklaşık 6 bin 800 personelle her gün denetimler gerçekleştiriyoruz. Kamuoyundan talebimiz, izlenebilirliği olmayan ürünlere itibar etmesinler. Herhangi bir ürün satın alırken kontrol ettiklerinde bir şüphe yaşıyorlarsa ALO 174 Gıda Hattı'nı arasınlar. Bu hatta ihbar ederlerse biz anında oraya müdahale eder gerekeni yaparız."
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