Marko Matic Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe Medicana, 30 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Türk orta oyuncusu Marko Matic'i renklerine bağladı.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Bosna Hersek asıllı Türk orta oyuncu Marko Matic'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Marko Matic'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
2014-2015 sezonunda İBB Spor Kulübü ile profesyonel kariyerine başlayan 30 yaşındaki oyuncu, sonrasında sırasıyla Arkas Spor, Spor Toto Spor Kulübü ve Halkbank formalarını giydi.