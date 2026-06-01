Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Marmara Gölü yeniden canlandı, göçmen kuşlar dönmeye başladı

        Marmara Gölü yeniden canlandı, göçmen kuşlar dönmeye başladı

        Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli Marmara Gölü, yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. Hem yağışlar hem de Demirköprü Barajı'ndan göle su aktarılması ile kuruyan alanlar yeniden suyla buluşurken; göçmen kuşların da bölgeye döndüğü gözlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara Gölü yeniden canlandı, göçmen kuşlar dönmeye başladı

        Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında yer alan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kaybı nedeniyle büyük ölçüde kurudu.

        Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlike altındaki türlerin de aralarında bulunduğu 101 farklı türden yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık faaliyetleri sona erdi.

        Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl alanının bazı bölümleri çiftçiler tarafından tarıma açıldı. Arazi paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar zaman zaman kavgaya dönüştü. Çıkan 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        REKLAM

        BARAJDAN GÖLE SU AKTARILDI

        Manisa'da son dönemde etkili olan yağışlar, Marmara Gölü'nün yeniden su tutmasını sağladı. Yağışlarla birlikte Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesi de önemli ölçüde yükseldi.

        2026 yılı yağış miktarlarının önceki yılların ortalamasının üzerine çıkması ile barajdaki su kotu 242,12 metreye ulaştı. Yaklaşık 920 milyon metreküp su depolanan Demirköprü Barajı'ndan, Marmara Gölü'ne su aktarımına başlandı.

        Su salımı ile gölde yeniden su birikmeye başlarken, uzun süredir kuraklık nedeniyle susuz kalan alanlar da yeniden suyla buluştu. Göçmen kuşların bölgeye döndüğü gözlenirken, göldeki ekolojik dengenin yeniden oluşmaya başladığı bildirildi.

        GÖL İÇİN HEDEF 2028

        Öte yandan Marmara Gölü'nün kalıcı olarak suya kavuşması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin ihalesi tamamlandı.

        Proje kapsamında Bozdağ'dan gelen yıllık 25 milyon metreküp suyun Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş regülatörleri aracılığıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden Marmara Gölü'ne ulaştırılmasının planlandığı belirtildi. Çalışmaların tamamlanması ile Marmara Gölü'nün 2028 yılında tamamen suyla dolmasının hedeflendiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayramın son günü herkes dışarıda

        Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilen İstanbullular sahiller, parklar ve millet bahçelerine akın etti. Vatandaşlar yürüyüş yapıp piknik yaparken, bazıları da Boğaz manzarası eşliğinde balık tutup vakit geçirdi. Kent genelinde sahiller ve vapur iskelelerinde yoğunluk oluştu. (AA)

        #Marmara gölü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi