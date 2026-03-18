Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin batısı için bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Yalova çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerine kadar yer yer etkili olması bekleniyor.