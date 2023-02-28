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Marmara'nın ekonomik röntgeni

Marmara bölgesini etkileyecek büyük bir deprem olacağıyla ilgili yıllardır uyarılar dile getiriliyor. Türkiye'de ekonomik ve sosyal anlamda birçok alanda öncülük yapan Marmara bölgesini mercek altına aldık. Yüzölçümü olarak Türkiye'nin yüzde 9.32'sini kapsayan Marmara, nüfusun yüzde 31.1'ine ev sahipliği yapıyor. Bölge imalat ve ihracat bakımından lider durumda. İşte rakamlarla Marmara bölgesi...

Marmara'nın ekonomik röntgeni

Yıllardır deprem uyarılarının yapıldığı Marmara bölgesi için birbirinden korkutucu senaryolar konuşuluyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'u içinde barındıran Marmara bölgesi, gerek konut sayısında gerekse imalat ve ihracat rakamlarında ülkede liderliği taşıyor. İşte Marmara bölgesinin ekonomik röntgeni...

YÜZÖLÇÜMÜ OLARAK TÜRKİYE'NİN YÜZDE 9.32'Sİ

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Türkiye'nin yüzölçümü 780 bin 43 km2. Marmara bölgesini oluşturan Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'nın toplam yüzölçümü ise 72 bin 666 km2. Yani Marmara bölgesi, Türkiye'nin toplam alanının yüzde 9.32'si.

NÜFUSUN YÜZDE 31.11'İ MARMARA'DA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2022'ye göre; Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Marmara bölgesini oluşturan 11 ilin nüfusu ise 26 milyon 530 bin 314 oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 31.11'i Marmara bölgesinde ikamet ediyor.

KONUTLARIN YÜZDE 34.15'İ MARMARA'DA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yayınlanan verilere göre; Türkiye'de 20 milyon 32 bin konut bulunuyor. Bu konutların yüzde 34.15'i Marmara bölgesinde yer alıyor. Marmara'da bulunan 6 milyon 840 bin konutun 4 milyon 459 bin 834'ünün sigortalı olduğunu ekleyelim. Konutların sigortalılık oranı yüzde 65.20 olarak kayıtlara geçti.

EKONOMİDEKİ YERİ BÜYÜK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık 2022'de açıklanan 'İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2021' verilerine göre; GSYH, 2021 yılında 7 trilyon 248 milyar 789 milyon TL oldu. 2021 yılında İstanbul 2 trilyon 202 milyar 156 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı. Marmara bölgesinin toplam payı ise yüzde 45.47 olarak gerçekleşti.

İMALATIN YÜZDE 50.39'U YAPILDI

İmalat sanayinin payı Türkiye'de 1 trilyon 609 milyar 778 milyon 714 bin TL oldu. Bunun yüzde 50.39'luk (811 milyar 227 milyon 621 bin TL) payı Marmara bölgesinden geldi.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık kaleminde ise yüzde 12.88'lik payı Marmara oluşturdu. Bu alanda toplam 401 milyar 805 milyon 954 bin TL'lik pay bulunurken bunun 51 milyar 732 milyon 767 bin TL'si Marmara'nın payı oldu.

İHRACATIN YÜZDE 64.23'ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı İhracatçı Firmaların Kanuni Merkezleri Bazında İhracat Performansı'na göre; 81 ilde toplam 16 milyar 991 milyon 131 bin 19 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İhracatın 10 milyar 912 milyon 894 bin 81 dolarlık kısmı Marmara bölgesinden gerçekleşti. Yani ihracatın yüzde 64.23'ü Marmara bölgesinden gerçekleşti.

TURİSTLERİN YÜZDE 35.95'İ İSTANBUL'U ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Turizm İstatistikleri Raporu’na göre 2022 yılında İstanbul’u 16 milyon 18 bin 726 yabancı turist ziyaret etti. Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 35.95'i İstanbul'u ziyaret etti.

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