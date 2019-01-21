Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu ne zaman açılacak? Ayrılık Çeşmesi istasyonu neden kapatıldı? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ayrılık Çeşmesi İstasyonuna gelen vatandaşlar otobüslerle Üsküdar'a götürülüyor. Peki, Ayrılık Çeşmesi ne zamana kadar kapalı duracak?...

MARMARAY AYRILIK ÇEŞMESİ İSTASYONU NEDEN KAPATILDI?

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerinde düzenleme yapıldı.

İstanbul'da Söğütlüçeşme- Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında, Marmaray hatları ile entegrasyon çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu bugünden itibaren kapatıldı.

Vatandaşlar, Ayrılık Çeşmesi- Üsküdar arası yolculuklarını, İETT otobüsleri ile ücretsiz olarak yapmaya başladı.

MARMARAY AYRILIK ÇEŞMESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstasyon yaklaşık 1,5 ay kapalı olacak. Ne zaman açılacak yönünde ise henüz net bir tarih yok. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından bilgi gelir gelmez haberimizde bulunacak.