Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını sağlayan Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren saat ve duraklarında değişiklik yapıldı"



- "Ankara-İstanbul-Ankara YHT hattında günde 2 seferin ilk durağı ve 2 seferin son durağı Halkalı İstasyonu oldu"



- "Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 06.00-22.00 saatlerinde 15 dakika ara ile 142 tren, Söğütlüçeşme-Zeytinburnu hattında ise 06.00-24.00 saatlerinde 8 dakika arayla 144 tren hizmet vermeye başladı"