Marmaris'te fırtına esareti!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oluyor. İlçede ağaçlar devrildi ve yelkenli bir tekne karaya oturdu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yelkenli tekne karaya oturdu.
DHA'nın haberine göre Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu.
BİR TEKNEDE HASAR MEYDANA GELDİ
Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken İçmeler Mahallesi'nde demirli bulunan bir yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Teknede hasar oluştu. Ayrıca bölgede fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi.
YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU
Belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Fırtına nedeniyle motosiklet sürücüleri de trafikte zor anlar yaşadı.
Yetkililer, denize açılacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.