Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Marmaris'te fırtına esareti! | Son dakika haberleri

        Marmaris'te fırtına esareti!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oluyor. İlçede ağaçlar devrildi ve yelkenli bir tekne karaya oturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 14:42 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te fırtına esareti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yelkenli tekne karaya oturdu.

        DHA'nın haberine göre Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu.

        BİR TEKNEDE HASAR MEYDANA GELDİ

        Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken İçmeler Mahallesi'nde demirli bulunan bir yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Teknede hasar oluştu. Ayrıca bölgede fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi.

        REKLAM

        YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

        Belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Fırtına nedeniyle motosiklet sürücüleri de trafikte zor anlar yaşadı.

        Yetkililer, denize açılacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

        (İHA) Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, saat 00.24te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Fotoğrafı akıllara kazınan Ali amcadan acı haber!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor