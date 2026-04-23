        Marmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü, 2 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Marmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü, 2 kişi gözaltına alındı

        Muğla'da tekne indirildiği sırada vincin bomunun kopması sonucu 21 yaşındaki Tarık Yasin Şahin'in üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili vinç operatörü ve şirket sahibi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 12:57 Güncelleme:
        Kopan vinç kolunun altında can verdi

        Muğla’nın Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin, bomunun (taşıma kolu) kopması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

        TAŞIMA KOLU KOPTU

        İHA'daki habere göre olay; Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana geldi. Çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vincin henüz bilinmeyen bir nedenle taşıma kolu (bom) koptu.

        HALATLARI ÇÖZMEK İSTİYORDU

        Tekne suya indirildikten sonra halatları çözmek isteyen Tarık Yasin Şahin'in (21) üzerine, vincin bomu kırılarak üzerine düştü.

        SON ANDA KURTULDU

        Teknede bulunan bir diğer işçi son anda kurtuldu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Tarık Yasin Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        AİLESİ OLAY YERİNE GELDİ

        Haberi alarak olay yerine gelen gencin ailesi sinir krizi geçirdi. Gencin cansız bedeni, kırılan vincin başka bir vinçle sağlamlaştırılmasının ardından alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vinç operatörü ile vinç şirketinin sahibi gözaltına alındı

        GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

        Olayın ardından bölge geniş çaplı güvenlik çemberine alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çevre sorunlarına karşı sanat

        Çevre sorunları ve savaşlara karşı farkındalıkta sanatın gücünü kullandı

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        ABD Donanma Sekreteri görevden ayrıldı
        Doğmadan ameliyat! 250 gramlık bebeğe böyle müdahale edildi
        Doğmadan ameliyat! 250 gramlık bebeğe böyle müdahale edildi
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kara'dan yerli aşı vurgusu
        TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kara'dan yerli aşı vurgusu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi