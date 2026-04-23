Marmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü, 2 kişi gözaltına alındı
Muğla'da tekne indirildiği sırada vincin bomunun kopması sonucu 21 yaşındaki Tarık Yasin Şahin'in üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili vinç operatörü ve şirket sahibi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin, bomunun (taşıma kolu) kopması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
TAŞIMA KOLU KOPTU
İHA'daki habere göre olay; Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana geldi. Çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vincin henüz bilinmeyen bir nedenle taşıma kolu (bom) koptu.
HALATLARI ÇÖZMEK İSTİYORDU
Tekne suya indirildikten sonra halatları çözmek isteyen Tarık Yasin Şahin'in (21) üzerine, vincin bomu kırılarak üzerine düştü.
SON ANDA KURTULDU
Teknede bulunan bir diğer işçi son anda kurtuldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Tarık Yasin Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
AİLESİ OLAY YERİNE GELDİ
Haberi alarak olay yerine gelen gencin ailesi sinir krizi geçirdi. Gencin cansız bedeni, kırılan vincin başka bir vinçle sağlamlaştırılmasının ardından alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vinç operatörü ile vinç şirketinin sahibi gözaltına alındı
GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI
Olayın ardından bölge geniş çaplı güvenlik çemberine alındı.