"Fransa Ligi'nde %61 topa sahip olma istatiğiyle oynayan Marsilya karşısında G.Saray'ın geçiş oyununda bitiricilik için daha zamana ihtiyacı var ama Marcao'nun forma giydiği 3 maçta da kaleyi gole kapatmak tesadüf değil. Velodrome, Avrupa'da rakibin en büyük baskıyı gördüğü, tribünlerin de maçı oynadığı bir stadyum… Buradan beraberliği yemeden almak Galatasaray için büyük adım. Ancak daha büyüğü, rakibi 0'da tuttuğun tabelada golü atıp cezalandırmak. Şimdi buna daha çok çalışmalılar. En çok da Halil" (SABAH)