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        Haberler Dünyadan Martin Scorsese, TikTok'a giriş yaptı - Magazin haberleri

        Martin Scorsese, TikTok'a giriş yaptı

        80 yaşındaki Oscar'lı yönetmen Martin Scorsese, 23 yaşındaki kızı Francesca aracılığıyla TikTok ile tanıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:46
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        TikTok'a giriş yaptı
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        Yeni filmi 'Dolunay Katilleri' geçtiğimiz günlerde gösterime giren Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese, sosyal medyaya giriş yaptı.

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        Filmografisinde 'Taxi Driver', 'Raging Bull' ve 'Goodfellas' gibi klasikler bulunan 80 yaşındaki Scorsese, 23 yaşındaki kızı Francesca aracılığıyla TikTok ile tanıştı.

        Kızının hesabına konuk olarak izleyicileriyle bir araya gelen yönetmen, son videoda tek başına yer alarak sinemayla ilgili konuştu.

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        Fotoğraflar: AP, TikTok

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        #martin scorsese
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